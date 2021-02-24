В Приморье стартует проект по анализу турпотоков

Соглашение с МТС подписала директор Туристско-информационного центра Приморья Ольга Гуревич. Главная цель договора — реализация совместных проектов по цифровизации туристической инфраструктуры региона с использованием геоаналитики и больших данных компании. Это позволит анализировать и улучшать сценарии туристических процессов: отслеживать миграцию туристов, прогнозировать достаточность гостиниц, точек питания и объектов туристской навигации, оценивать и грамотно развивать туристический потенциал Приморья, сообщает правительство края.
Речь идет о разработке мобильных приложений для туристов, размещении QR-кодов на достопримечательностях, создании интерактивных путеводителей и виртуальных гидов. Это послужит основой для дальнейшего развития туристической инфраструктуры: увеличения транспортной доступности популярных у туристов мест, строительства новых объектов для туристов и разработки актуальных маршрутов. Использование больших данных также позволит более четко планировать массовые мероприятия — от принятия решений о перекрытии улиц до обеспечения мер безопасности.
Директор регионального Туристско-информационного центра подчеркнула, что новый совместный проект с МТС — еще один шаг на пути развития туристического потенциала Приморья.
«Основная задача нашей организации — разработка востребованных маршрутов и создание комфортной информационной среды для гостей Приморья. Соглашение с МТС позволит нам более активно развивать сотрудничество по инновационным проектам в области туризма, а также масштабировать их на весь край, чтобы сделать регион более интересным и комфортным для туризма. Благодаря этому Приморье станет еще на один шаг ближе к своим гостям», — обозначила Ольга Гуревич.