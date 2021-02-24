В Приморье стартует проект по анализу турпотоков

«Основная задача нашей организации — разработка востребованных маршрутов и создание комфортной информационной среды для гостей Приморья. Соглашение с МТС позволит нам более активно развивать сотрудничество по инновационным проектам в области туризма, а также масштабировать их на весь край, чтобы сделать регион более интересным и комфортным для туризма. Благодаря этому Приморье станет еще на один шаг ближе к своим гостям», — обозначила Ольга Гуревич.