zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Приморье стартует проект по анализу турпотоков

24 февраля 2021, 00:40
Фото: ИК "Золотой Рог"
Сделан еще один шаг на пути развития туристического потенциала
Планировать развитие туристического потенциала в Приморье власти намерены на основе цифровых данных.
Сюжет
Туризм

Соглашение с МТС подписала директор Туристско-информационного центра Приморья Ольга Гуревич. Главная цель договора — реализация совместных проектов по цифровизации туристической инфраструктуры региона с использованием геоаналитики и больших данных компании. Это позволит анализировать и улучшать сценарии туристических процессов: отслеживать миграцию туристов, прогнозировать достаточность гостиниц, точек питания и объектов туристской навигации, оценивать и грамотно развивать туристический потенциал Приморья, сообщает правительство края.

Речь идет о разработке мобильных приложений для туристов, размещении QR-кодов на достопримечательностях, создании интерактивных путеводителей и виртуальных гидов. Это послужит основой для дальнейшего развития туристической инфраструктуры: увеличения транспортной доступности популярных у туристов мест, строительства новых объектов для туристов и разработки актуальных маршрутов. Использование больших данных также позволит более четко планировать массовые мероприятия — от принятия решений о перекрытии улиц до обеспечения мер безопасности.

Директор регионального Туристско-информационного центра подчеркнула, что новый совместный проект с МТС — еще один шаг на пути развития туристического потенциала Приморья.

«Основная задача нашей организации — разработка востребованных маршрутов и создание комфортной информационной среды для гостей Приморья. Соглашение с МТС позволит нам более активно развивать сотрудничество по инновационным проектам в области туризма, а также масштабировать их на весь край, чтобы сделать регион более интересным и комфортным для туризма. Благодаря этому Приморье станет еще на один шаг ближе к своим гостям», — обозначила Ольга Гуревич.

Материалы по теме
Приморье достигло нового рекорда по иностранному турпотокуТуристической отрасли Приморья пропишут план восстановленияПриморский Феникс: восстанет ли «из пепла» местный туризм?
#Новости#Услуги#Туризм#Технологии#Рынки#Маршруты Приморья#Приморье
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56