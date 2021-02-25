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Приморская ГРЭС готовится к масштабной модернизации

25 февраля 2021, 03:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
Энергообъекты Приморья запитают БАМ и Транссиб
Приморскую и Партизанскую ГРЭС обновят в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение по включению в план мероприятий, направленных на развитие энергоснабжения Восточного полигона железных дорог.

Речь идет о модернизации Приморской ГРЭС, сооружении двух энергоблоков (215 МВт) на Нерюнгринской ГРЭС (Якутия), увеличении мощности Партизанской ГРЭС в Приморье и строительстве электростанции в Бодайбинском районе Иркутской области. Окончание работ запланировано на 2024−2026 гг.

Эти проекты позволят запитать тяговые подстанции, которые преобразовывают электроэнергию для подачи на путевую инфраструктуру, что в свою очередь обеспечит бесперебойное движение поездов и своевременную доставку грузов.

Как сообщается, развитие Восточного полигона железных дорог предусматривает комплексную модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Запланированные мероприятия помогут увеличить их пропускную способность, нарастить объем грузоперевозок и сформировать инфраструктуру, необходимую для реализации инвестиционных проектов.

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