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Приморские рыбаки заключают «европейский союз»

25 февраля 2021, 04:40
Фото: предоставлено РРПК
Уже около 80 тыс. т минтая выловлено приморскими рыбаками
Охотоморская минтаевая путина в самом разгаре, а китайские порты по-прежнему закрыты для приморского улова.

На 1 февраля было выловлено более 50 тысяч тонн минтая. Сейчас на промысле минтая в Охотском море работают более 25 судов приморских компаний. По состоянию на 15 февраля выловлено 79082 тысячи тонн этой рыбы, квоты освоены на 15%.

Вся эта продукция, за исключением объема, который потребляет внутренний рынок, примерно 10-15%, должна идти на переработку в Китай. Однако в условиях ограничений, которые Поднебесная ввела в связи с пандемией, в начале зимы российский флот столкнулся со снижением скорости выгрузок рыбопродукции.

В этой ситуации власти и рыбопромышленники вынуждены искать новые мощности для хранения добытого улова, а рыбопромышленники — новые рынки сбыта.

Как сообщили в краевом агентстве по рыболовству, часть филе минтая, выловленного приморскими рыбаки, уходит на экспорт в Европу.

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