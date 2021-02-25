Приморский край станет локомотивом развития туризма на Дальнем Востоке

Развитие туризма в ДФО и в целом по стране стало основной темой форума. На открытии мероприятия присутствовал зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который отметил, что развитие и укрепление туристической отрасли — важнейший фактор экономического роста, так как туризм способствует развитию более 50 смежных областей, что обеспечивает новые рабочие места и более высокие зарплаты.