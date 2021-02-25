Приморский край станет локомотивом развития туризма на Дальнем Востоке

На Камчатке стартовал бизнес-форум «Дальний Восток — зима открытий». На нём объявили, что Приморский, Камчатский края и Сахалинская область станут приоритетными субъектами по развитию туризма в России.
Развитие туризма в ДФО и в целом по стране стало основной темой форума. На открытии мероприятия присутствовал зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который отметил, что развитие и укрепление туристической отрасли — важнейший фактор экономического роста, так как туризм способствует развитию более 50 смежных областей, что обеспечивает новые рабочие места и более высокие зарплаты.
«Правительство России определило Дальневосточный округ одним из стратегических приоритетов. Премьер-министром Михаилом Мишустиным утверждена подготовленная по поручению Президента национальная программа развития Дальнего Востока. Основные её цели — ускоренный рост экономики региона, улучшение демографической ситуации, прекращение миграционного оттока, повышение качества жизни людей. В рамках национальной программы разрабатывается план туристического развития округа», — отметил вице-премьер.
По словам зампреда, Дальний Восток привлекает как туристов, так и инвесторов, но из-за низкого качества сервиса и отсутствия комфортных условий, это направление не столь популярно. Это и предстоит исправить специалистам.
«Как показывает мировой опыт, сложно продвигать национальный туристический продукт без государственного участия. Поэтому мы приняли решение действовать консолидированно, объединив возможности государства и ресурс бизнеса. Работу в этом направлении будут вести совместно корпорация „Туризм.РФ“ и Ростуризм. Сейчас практически на выходе новый национальный проект „Туризм и индустрия гостеприимства“», — отметил Чернышенко.
Приоритетными субъектами развития туризма станут Приморье, Камчатка и Сахалинская область. Для каждого проекта в регионах будет подбираться индивидуальный набор инструментов реализации с учётом особенностей и характеристик.
«Наш форум — хорошая возможность рассмотреть актуальные инициативы, обсудить новые маршруты и предложить решения по логистике и сервису. Совместными усилиями власти, бизнеса, экспертов, уверен, мы найдём действенные механизмы, чтобы максимально бережно для окружающей среды реализовать преимущества Дальневосточного региона. А лучшие наработанные практики непременно масштабировать в других регионах нашей страны», — заключил Дмитрий Чернышенко.