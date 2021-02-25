Студентам-дальневосточникам предлагают работу и полный соцпакет

По словам заместителя гендиректора АРЧК Гасана Гасанбалаева, обновленная база содержит вакансии от 76 работодателей — партнеров АРЧК. В качестве мер поддержки предприятия предлагают соискателям дополнительное медицинское страхование, релокационный пакет для иногородних, обеспечение форменной одеждой, питание за счет предприятия, предоставляют жилье. «Мы видим заинтересованность компаний в молодых кадрах — они готовы принимать на работу без опыта, но с профильным образованием, то есть вчерашних выпускников. А стажировки и практики — это возможность увидеть жизнь предприятия изнутри, закрепить свои теоретические знания практическим опытом, проявить и зарекомендовать себя. Многие из компаний, указанных в базе, предлагают будущим специалистам оплату их практик», — акцентировал Гасан Гасанбалаев.