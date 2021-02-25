В России могут повысить тарифы на тепло и электроэнергию

Posted 25 февраля 2021, 06:17
Published 25 февраля 2021, 06:17
Modified 20 августа, 12:46
Updated 20 августа, 12:46
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг.
Так, согласно планам Минпромторга, утилизационный сбор на легковые и грузовые авто должен вырасти на 25%, а на спецтехнику (бульдозеры, колесные ковшовые фронтальные погрузчики, многоковшовые экскаваторы) — более чем в два раза.
В ведомстве отметили, что повышение утилизационного сбора может произойти уже в первом квартале 2021 года. «Себестоимость продукции угольных предприятий напрямую влияет на энергетические тарифы, поэтому повышение утилизационного сбора станет дополнительным фактором роста стоимости тепловой, а в некоторых регионах — и электроэнергии», — сообщается в письме Яновского.
Сотрудники Минэнерго рассказали, что доля топливной составляющей угольной станции в стоимости электроэнергии может достигать 65 процентов.
Стоит отметить, что утилизационный сбор ввели в России в 2012 году. Поначалу сбор платили только импортёры, но с 2014 года он стал обязателен для всех, для автоконцернов ввели промышленные субсидии.
В декабре 2020 года субсидии решили дифференцировать в зависимости от целевого уровня локализации, нарастающего по годам.
Утилизационный сбор в России повышался уже трижды. В прошлом году плата за ЖКХ повысилась в среднем по России на 3,55%.