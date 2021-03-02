Для приморских «Лидеров интернет-коммуникаций» продлили регистрацию на IT-конкурс

Posted 2 марта 2021, 05:35
Published 2 марта 2021, 05:35
Modified 20 августа, 12:48
Updated 20 августа, 12:48
Всего за пять недель этапа регистрации на конкурс заявились более 10 тысяч человек со всей России. Организаторы мероприятия — АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».
«В последние дни от потенциальных участников стали поступать просьбы продлить период приема заявок и выполнения обязательных заданий. Изначально мы не планировали таких мер, но из-за праздничных дней рабочая неделя была сокращенной, и у некоторых объективно был затруднен доступ. Мы приняли решение уточнить правила и продлить этап регистрации до 5 марта включительно», — сообщила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.
Среди участников — IT-специалисты из самых разных уголков России. Лидерами по числу зарегистрированных стали Москва (12,87% от всех зарегистрированных), Санкт-Петербург (5,9%), Краснодарский край (3,2%), Московская область (3,09%), Башкортостан (2,72%).
«Хотя мы не требовали обязательного высшего образования, у 79,7% участников оно есть. Еще 14% имеют незаконченное высшее или являются студентами выпускных курсов. Среднее профессиональное образование имеют 6,3% участников. Среди всех конкурсов платформы „Россия — страна возможностей“ этот оказался одним из самых популярных среди женщин — на их долю приходится почти половина регистраций, 47,3%. На долю мужчин соответственно 52,7%. По возрасту самыми активными оказались участники молодого и среднего возраста. На категорию от 30 до 40 лет приходится 43,4% регистраций, от 20 до 30 — 35,4%, от 40 до 50 — 13,9%. Тех, кому меньше 20, — 4,5%, от 50 — 2,8%», — рассказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
По мнению организаторов конкурса, с развитием цифровизации возникла необходимость создания площадки для общения, обмена опытом среди IT-специалистов, а также стартовой точки для будущих профессионалов — победители конкурса смогут получить бесплатное образование в МГУ и поработать с высококлассными наставниками.
«Участие в конкурсе „Лидеры интернет-коммуникаций“ — это колоссальный трамплин для специалиста диджитал направлений. Такие конкурсы однозначно нужны. Digital сфера на сегодняшний день является одной из самых востребованных и только набирает свои обороты, до пика развития еще далеко. Без диджитал технологий на сегодняшний день практически не может нормально существовать бизнес и его экосистема», — заявила учредитель Digital-агентства «Brand-pr» Наталья Ваулина.
По мнению специалистов, цифровые технологии давно перестали быть отдалённым будущим — это уже настоящее, которое стало нормой повседневной жизни.
«В digital сфере я работаю 5 лет. Решила принять участие, так как для меня и МАУ „Дирекция общественных пространств Владивостока“, над социальными сетями которого я работаю, это необычный опыт. С помощью конкурса хочется рассказать о Дирекции и наших проектах. Как показывает опыт, люди не до конца понимают, куда обращаться с инициативой по благоустройству, какие государственные органы отвечают за тот или иной вопрос. Такая просветительская деятельность в рамках соцсетей тоже нужна и оказалась востребованной. Участвуя в конкурсе, хочется понять, насколько конкурентоспособен проект, которым я сейчас занимаюсь, обменяться опытом с другими участниками. Это хороший вектор развития и цифровизации государственного аппарата», — поделилась мнением о конкурсе участница от Приморского края, SMM-специалист Дирекции общественных пространств Владивостока, Надежда Блясова.
Этап регистрации на конкурс продлён до 5 марта 2021 года. Чтобы стать участником, необходимо записать видеоинтервью с рассказом о себе и сделать презентацию своего проекта.
Подать заявку могут граждане РФ в возрасте от 18 лет со средним профессиональным и/или высшим образованием (в том числе незаконченным) и с профильным опытом работы. Заявку необходимо отправить через сайт лидерыинтернета.рф.