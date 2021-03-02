zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 2 марта 2021, 05:35

Published 2 марта 2021, 05:35

Modified 20 августа, 12:48

Updated 20 августа, 12:48

Для приморских «Лидеров интернет-коммуникаций» продлили регистрацию на IT-конкурс

Для приморских «Лидеров интернет-коммуникаций» продлили регистрацию на IT-конкурс

2 марта 2021, 05:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Связь
Масштабный IT-конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» привлёк большое внимание со стороны профессионального сообщества. Организаторы мероприятия из-за большого наплыва заявок на участие решили продлить приём заявок до 5 марта.

Всего за пять недель этапа регистрации на конкурс заявились более 10 тысяч человек со всей России. Организаторы мероприятия — АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

«В последние дни от потенциальных участников стали поступать просьбы продлить период приема заявок и выполнения обязательных заданий. Изначально мы не планировали таких мер, но из-за праздничных дней рабочая неделя была сокращенной, и у некоторых объективно был затруднен доступ. Мы приняли решение уточнить правила и продлить этап регистрации до 5 марта включительно», — сообщила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Среди участников — IT-специалисты из самых разных уголков России. Лидерами по числу зарегистрированных стали Москва (12,87% от всех зарегистрированных), Санкт-Петербург (5,9%), Краснодарский край (3,2%), Московская область (3,09%), Башкортостан (2,72%).

«Хотя мы не требовали обязательного высшего образования, у 79,7% участников оно есть. Еще 14% имеют незаконченное высшее или являются студентами выпускных курсов. Среднее профессиональное образование имеют 6,3% участников. Среди всех конкурсов платформы „Россия — страна возможностей“ этот оказался одним из самых популярных среди женщин — на их долю приходится почти половина регистраций, 47,3%. На долю мужчин соответственно 52,7%. По возрасту самыми активными оказались участники молодого и среднего возраста. На категорию от 30 до 40 лет приходится 43,4% регистраций, от 20 до 30 — 35,4%, от 40 до 50 — 13,9%. Тех, кому меньше 20, — 4,5%, от 50 — 2,8%», — рассказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По мнению организаторов конкурса, с развитием цифровизации возникла необходимость создания площадки для общения, обмена опытом среди IT-специалистов, а также стартовой точки для будущих профессионалов — победители конкурса смогут получить бесплатное образование в МГУ и поработать с высококлассными наставниками.

«Участие в конкурсе „Лидеры интернет-коммуникаций“ — это колоссальный трамплин для специалиста диджитал направлений. Такие конкурсы однозначно нужны. Digital сфера на сегодняшний день является одной из самых востребованных и только набирает свои обороты, до пика развития еще далеко. Без диджитал технологий на сегодняшний день практически не может нормально существовать бизнес и его экосистема», — заявила учредитель Digital-агентства «Brand-pr» Наталья Ваулина.

По мнению специалистов, цифровые технологии давно перестали быть отдалённым будущим — это уже настоящее, которое стало нормой повседневной жизни.

«В digital сфере я работаю 5 лет. Решила принять участие, так как для меня и МАУ „Дирекция общественных пространств Владивостока“, над социальными сетями которого я работаю, это необычный опыт. С помощью конкурса хочется рассказать о Дирекции и наших проектах. Как показывает опыт, люди не до конца понимают, куда обращаться с инициативой по благоустройству, какие государственные органы отвечают за тот или иной вопрос. Такая просветительская деятельность в рамках соцсетей тоже нужна и оказалась востребованной. Участвуя в конкурсе, хочется понять, насколько конкурентоспособен проект, которым я сейчас занимаюсь, обменяться опытом с другими участниками. Это хороший вектор развития и цифровизации государственного аппарата», — поделилась мнением о конкурсе участница от Приморского края, SMM-специалист Дирекции общественных пространств Владивостока, Надежда Блясова.

Этап регистрации на конкурс продлён до 5 марта 2021 года. Чтобы стать участником, необходимо записать видеоинтервью с рассказом о себе и сделать презентацию своего проекта.

Подать заявку могут граждане РФ в возрасте от 18 лет со средним профессиональным и/или высшим образованием (в том числе незаконченным) и с профильным опытом работы. Заявку необходимо отправить через сайт лидерыинтернета.рф.

Материалы по теме
Стартовал юбилейный конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»Дальневосточников приглашают активнее заявляться на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций»«Вместе в цифровое будущее»: До окончания приема заявок на конкурс остается месяц
#Общество#Приморье#Приморский край#Связь#Владивосток#Новости#Интернет#Конкурс#Технологии#Телекоммуникации
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика