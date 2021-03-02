Для приморских «Лидеров интернет-коммуникаций» продлили регистрацию на IT-конкурс

«В digital сфере я работаю 5 лет. Решила принять участие, так как для меня и МАУ „Дирекция общественных пространств Владивостока“, над социальными сетями которого я работаю, это необычный опыт. С помощью конкурса хочется рассказать о Дирекции и наших проектах. Как показывает опыт, люди не до конца понимают, куда обращаться с инициативой по благоустройству, какие государственные органы отвечают за тот или иной вопрос. Такая просветительская деятельность в рамках соцсетей тоже нужна и оказалась востребованной. Участвуя в конкурсе, хочется понять, насколько конкурентоспособен проект, которым я сейчас занимаюсь, обменяться опытом с другими участниками. Это хороший вектор развития и цифровизации государственного аппарата», — поделилась мнением о конкурсе участница от Приморского края, SMM-специалист Дирекции общественных пространств Владивостока, Надежда Блясова.