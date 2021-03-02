Мученье — свет: Жителям Владивостока пришли небывалые счета за электричество

«Если прошлый месяц был нулевым, то, скорее всего, вообще показания общедомового прибора учёта (ОДПУ) не подавались. Так как эта величина не нормативная, а плавающая, здесь возможен такой момент: управляющая компания не передала показания — насчитали по-среднему, а за ОДН вышло ноль, либо были потери электроэнергии, так как в доме большой объём потребления ресурса. Потери могут быть вызваны тем, что кто-то не подал показания, и это легло в ОДН, либо какая-то ошибка, в том числе ДЭКа, по исчислению. Возможна неисправность ОДПУ, когда такого потребления нет, но юридически оно проходит. Может быть, не все собственники передают показания и кому-то лично начисляется по нормативу. Много вариантов — контролировать уровень общедомового начисления должна управляющая компания», — отметила Анастасия Чемис.