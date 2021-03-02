Мученье — свет: Жителям Владивостока пришли небывалые счета за электричество

Posted 2 марта 2021, 06:50
Published 2 марта 2021, 06:50
Modified 20 августа, 12:48
Updated 20 августа, 12:48
В феврале жителям дома № 74 на ул. Крыгина во Владивостоке пришли необычные квитанции по оплате ЖКХ: в них жильцам предлагают заплатить более пяти тысяч рублей за освещение подъездов, что в несколько раз больше платы за электроэнергию (э/э) в квартире. Откуда взялась такая сумма, разбирался «Золотой Рог».
Расчётно-кассовый центр (РКЦ) направил жильцам дома по улице Крыгина квитанцию, в которой среди показаний на содержание и ремонт жилья есть пункт «Э/Э НА СОИ В МКД» — электроэнергия, затраченная на содержание общего имущества в многоквартирном доме. В этот пункт входит освещение подъездов (лампочки на лестничных пролётах, в лифтах, в подвалах и т. п.).
За освещение подъездов в феврале жильцам насчитали беспрецедентно большую сумму — 5082 рубля 69 копеек.
«В прошлом месяце наше СОИ было равно нулю, а в этом — 47,68 за 1 квадратный метр. Судя по квитанции, это именно тариф. В нашем доме примерно 4000 квадратных метров. Итого: 296 000 рублей за 20-40 лампочек», — рассказывают жители дома.
Разберемся. Одна лампочка потребляет около 11 ватт электроэнергии. По словам жителей дома, после ремонта для освещения лестничных клеток были установлены энергосберегающие лампочки.
«Если свет горит круглосуточного (а этого нет, потому что у нас система включения освещения по датчикам движения, и днём она не включается), то они должны потреблять 20 ватт х 40 лампочек х 24 часа х 30 дней = 576000 ватт = 576 киловатт, согласно тарифу — 3,18 рублей за киловатт. СОИ должно составлять 576 Х 3,18 = 1836 рублей 18 копеек. Разница с 296 000 ощутимая?» — пишут жильцы ул. Крыгина, 74.
Собственники отмечают, что из-за таких показателей «за электроэнергию в квартире платится меньше, чем за общедомовое имущество».
Электроэнергия на СОИ рассчитывается так: от показателей общего потребления электроэнергии (зафиксированы общедомовым прибором учёта) отнимается сумма показаний всех индивидуальных счётчиков, установленных в квартирах граждан. Что остаётся — и есть э/э на СОИ, она распределяется между всеми жильцами.
По словам собственников, в январе показатели СОИ были равны нулю. Откуда же сейчас взялась такая крупная сумма?
Редакция «Золотого Рога» направила запрос в ПАО «ДЭК». Однако там ответили, что обращение не по адресу.
«По этому дому ОДН (общедомовые нужды) начисляет управляющая компания, а не мы. Нужно обращаться к ним», — сообщили в ДЭК.
При этом глава управляющей компании (УК) МУПВ «Центральный» Алексей Майоров утверждает обратное: УК начислениями не занимается, организация передаёт в ДЭК показания с общедомового прибора учёта, а показания личных счётчиков должны отправлять сами жильцы, после чего ДЭК рассчитывает плату, а УК выставляет её в квитанции.
«Согласно договору об энергоснабжении № 15386 от 10.04.2019 г., управляющей компанией в период с 20 по 25 число каждого месяца снимаются и передаются в ПАО „ДЭК“ показания ОДПУ (общедомового прибора учёта. — Прим. авт.). ИПУ (индивидуальные показания счётчиков — прим.) собственники передают в ПАО „ДЭК“ самостоятельно. В начале каждого месяца ПАО „ДЭК“ высылает расчёт ОДН, который выставляется в квитанциях населению», — сказано в ответе управляющей компании МУПВ «Центральный».
Таким образом, службы просто кивают друг на друга, а ответа на вопрос о том, откуда взялась большая сумма к оплате, по-прежнему нет.
По словам руководителя «Единого центра развития ЖКХ» Романа Ершова, ситуации, когда ОДН равен нулю, не может быть в принципе. Дело в том, что потребление идет всегда.
«ОДН — это разница между общедомовым потреблением и индивидуальным. ОДН не может быть меньше нуля или равен нулю. Дом всегда что-то потребляет на общедомовые нужды: свет в подъезде, лифте, потери в сетях — это всё ОДН. Нулевым он быть не может, но из-за нерегулярности, некорректности снятия показаний, счёт могут выставить неверно. Если несколько месяцев подряд неправильно снимались показания или не снимались вообще (мы этого не знаем), ДЭК видел, что индивидуальное потребление всех квартир больше, чем общедомовое и мог просто не начислять ОДН», — рассказал руководитель «Единого центра развития ЖКХ» Роман Ершов.
По словам специалиста, управляющей компании следует сделать запрос в ДЭК, чтобы получить полную информацию о начислениях.
С тем, что дело может быть в неправильной передаче показаний, согласна и независимый эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства Анастасия Чемис. Но, по её словам, возможных причин проблемы гораздо больше.
«Если прошлый месяц был нулевым, то, скорее всего, вообще показания общедомового прибора учёта (ОДПУ) не подавались. Так как эта величина не нормативная, а плавающая, здесь возможен такой момент: управляющая компания не передала показания — насчитали по-среднему, а за ОДН вышло ноль, либо были потери электроэнергии, так как в доме большой объём потребления ресурса. Потери могут быть вызваны тем, что кто-то не подал показания, и это легло в ОДН, либо какая-то ошибка, в том числе ДЭКа, по исчислению. Возможна неисправность ОДПУ, когда такого потребления нет, но юридически оно проходит. Может быть, не все собственники передают показания и кому-то лично начисляется по нормативу. Много вариантов — контролировать уровень общедомового начисления должна управляющая компания», — отметила Анастасия Чемис.
Эксперт считает, что для вычисления причины проблемы нужно проверить все возможные варианты: выверить все данные, осуществить контрольный одномоментный съём показаний индивидуальных счётчиков и общедомового прибора учёта и наблюдать за счётчиками и начислениями в течение месяца.
Чтобы инициировать такую работу, необходимо привлечь все стороны, а это может быть не так просто для собственников. Чтобы максимально быстро и эффективно разобраться в ситуации, Чемис советует обратиться в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ): «Нужно написать в ГЖИ, чтобы инспекция провела проверку по факту выставления квитанции на большую сумму. ГЖИ самостоятельно сделает запросы в нужные инстанции».
В инспекции, в свою очередь, отметили, что готовы начать проверку, когда жители обратятся с заявлением — в данный момент все ограничения по проверкам, которые были введены из-за пандемии COVID-19, сняты.
«Необходима проверка, чтобы чётко сказать, в чём причина этих начислений. Если жители обратятся, мы проведём документарную проверку — будет результат, и всё станет ясно. В этой ситуации очень много моментов, которые влияют на результат: равномерное снятие показаний, правильность снятия и прочее», — рассказал руководитель Государственной жилищной инспекции Приморского края Евгений Баршай.
Эксперты сходятся в главном — контролировать работу по снятию показаний и расчётам начислений должна управляющая компания. Но случается, что УК не просто не реагирует на жалобы собственников, а пользуются моментом, чтобы заработать за счёт жильцов.
«Недобросовестные управляющие компании обманывают жителей — не полностью выполняют свои договорные обязательства, а деньги списывают», — отметил Евгений Баршай.
Чтобы избежать подобных ситуаций, жильцам необходимо постоянно контролировать работу своей управляющей компании: первым делом — избрать совет дома, ежемесячно смотреть и подписывать акты выполненных работ, на которые выписываются деньги. Это сделает работу УК и оборот денежных средств более прозрачными для собственников.
Важно помнить, что не только квартиры, но весь дом — имущество собственников, и прежде всего жильцы в ответе за его состояние.
Артур МУРАВЬЕВ.