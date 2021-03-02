Пункт пропуска «Краскино» до 2022 года будет работать без выходных

«До конца февраля пункт пропуска „Краскино“ работает в ежедневном режиме, за исключением некоторых праздничных дней. Это экспериментальное решение, которое подтвердило свою эффективность. Сейчас нам необходимо определить режим работы пункта на период с марта по май. Считаю, что этот режим необходимо сохранить до конца года при 10-часовом рабочем дне. Одновременно необходимо обеспечить выполнение плана совершенствования инфраструктуры пункта пропуска для увеличения его пропускной способности», — прокомментировал заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков.