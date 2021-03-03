Благотворительная служба медицинской помощи начала работу ещё в трёх дальневосточных регионах

«Тяжелое заболевание ребенка — испытание для всей семьи. В погоне за нужными лекарствами и лечением уходит очень много времени и ресурсов, которых зачастую нет, а сами родители остаются один на один со своей проблемой. Одним из ключевых принципов работы Службы является то, что наши специалисты находятся с родителями до момента реального получения помощи. За время работы Службы на горячую линию поступило порядка 170 звонков. Это говорит о том, что мы действительно движемся в верном направлении и для многих семей наша работа является реальным шансом на спасение», — рассказала руководитель дирекции по здравоохранению, первый заместитель директора по развитию Фонда Росконгресс, член наблюдательного совета АНО «Благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» Анастасия Столкова.