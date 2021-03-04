Поезда на границе с Китаем в Приморье перестанут останавливать для досмотра

Железнодорожный стационарный ИДК способен осуществлять досмотр поездов без остановки состава на скорости до 70 км/ч, что позволит значительно ускорить процесс прохождения таможенного контроля. Комплекс распознает четыре группы материалов — органика, неорганика, тяжелые и легкие металлы. В отличие от зарубежных аналогов, точность работы отечественного ИДК не зависит от плотности, укладки и свойств материалов. Еще одно конкурентное преимущество российской разработки — возможность дистанционной оценки веса всей товарной партии или ее части с погрешностью не более 10%.