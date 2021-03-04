Предпринимателей Приморского края выслушают в прокуратуре

Предприниматели могут обратиться 3, 10, 17, 24 и 31 марта 2021 года с 10.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 13.45). Тематический прием будет проводиться первым заместителем прокурора края Романом Сергеевичем Пантелеевым, начальником отдела по рассмотрению обращений и приему граждан Евгенией Анатольевной Угловой, начальником отдела управления по надзору за соблюдением федерального и краевого законодательства Артемом Юрьевичем Мельниковым, начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Божком Николаем Юрьевичем и начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Александром Александровичем Андриенко.