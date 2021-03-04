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Posted 4 марта 2021, 00:20

Published 4 марта 2021, 00:20

Modified 20 августа, 12:49

Updated 20 августа, 12:49

Бизнесу региона окажут правовую помощь

Предпринимателей Приморского края выслушают в прокуратуре

4 марта 2021, 00:20
Фото: Медиахолдинг1Mi. Бизнесу региона окажут правовую помощь
Сюжет
Господдержка
Первый заместитель прокурора края и начальники профильных структурных подразделений в целях обеспечения защиты прав предпринимателей проведут личный прием представителей бизнес-сообщества.

Прием проводится в целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, осуществления контроля за законностью расходования бюджетных средств, исполнением государственных и муниципальных контрактов, защиты прав предпринимателей, в том числе при оказании им государственной поддержки.

Личный прием предпринимателей и представителей бизнес-сообщества организован краевым ведомством в свете поручения Генерального прокурора Российской Федерации.

Предприниматели могут обратиться 3, 10, 17, 24 и 31 марта 2021 года с 10.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 13.45). Тематический прием будет проводиться первым заместителем прокурора края Романом Сергеевичем Пантелеевым, начальником отдела по рассмотрению обращений и приему граждан Евгенией Анатольевной Угловой, начальником отдела управления по надзору за соблюдением федерального и краевого законодательства Артемом Юрьевичем Мельниковым, начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Божком Николаем Юрьевичем и начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Александром Александровичем Андриенко.

Личный прием будет проводиться в здании прокуратуры Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 51.

Кроме этого, прием будет вестись по телефону прокуратуры края 8(423)240-62-04 и с использованием видеоконференцсвязи.

Для получения справочной информации и предварительной записи на прием необходимо обращаться по телефону 8 (423) 240-62-04.

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#Бизнес#Экономика#Приморье#Новости#Прокуратура#Господдержка#Госуслуги
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