В России запретят продажу немаркированных ювелирных изделий

Для удобства бизнеса предложено максимально комфортное поэтапное подключение к системе. С 1 марта 2021 года открылся доступ к первой части функционала. На первом этапе внедрения системы участники рынка смогут зарегистрироваться в ГИИС и встать на специальный учет, подав заявление в Федеральную пробирную палату. После постановки на специальный учет пользователи могут перерегистрировать карточку специального учета в системе, а также подать заявление на регистрацию именников изготовителя. С 1 сентября 2021 года все операции по специальному учету будут производиться уже в электронном виде: постановка, снятие, внесение изменений.