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Posted 9 марта 2021, 03:33

Published 9 марта 2021, 03:33

Modified 20 августа, 12:52

Updated 20 августа, 12:52

8 Марта: Ожидание и реальность

8 Марта: Ожидание и реальность

9 марта 2021, 03:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Праздник
В преддверии 8 Марта в приморской столице развернулась традиционная предпраздничная суета: магазины предлагают подарочные спецпредложения, на каждом шагу торгуют тюльпанами, а многие рестораны забронированы. Что хотели бы получить в подарок дамы и сколько готовы потратить на праздник мужчины — опрос «Золотого Рога».

Чего хотят женщины?

Так, дизайнер из Владивостока Валерия отмечает, что будет здорово поехать куда-нибудь прямо на праздник.

«Хочу поехать отдохнуть. Куда-нибудь за пределы региона, необязательно за границу, может быть, в Крым. Хочется какого-нибудь сюрприза. Ну или можно просто сходить в парикмахерскую, привести волосы в порядок или сделать новую татуировку», — сказала девушка.

А вот мама троих детей Татьяна за более практичный вариант: дамская сумочка - это то, чему женщина рада в любой праздник. «Мне вполне хватит поздравления. Или можно путёвку на Бали — это оригинально - почему бы и нет? Моя родственница вот заказала ёршик для унитаза, а в прошлом году тазик. Но вообще, я очень люблю красивые сумки, это был бы неплохой подарок», — отметила Татьяна.

Архитектор Анастасия много времени проводит на работе, поэтому главное в праздничный день — провести время с близкими.

«Я бы хотела провести этот день с близкими людьми где-нибудь на природе. Насчёт подарка — можно цветы, конфеты, но главное — внимание. Салон красоты и процедуры по уходу за волосами - тоже было бы здорово», — поделилась девушка.

По словам экономиста и сотрудницы банка Маргариты, чтобы выбрать хороший подарок, не нужно быть семи пядей во лбу.

«Хотелось бы в этот день поехать в какое-нибудь красивое место погулять, попробовать что-то необычное из еды. А насчёт подарков — все девушки любят цветы, вкусную еду, хорошую одежду, косметику — что тут спрашивать?», — отметила экономистка.

А вот для администратора кафе и бариста Татьяны вопрос стал неожиданным. По её словам, девушка уже много лет не получала подарков.

«Даже не знаю. Последний раз я получала подарок на восьмое марта в 2013 году — дедушка приносил мне и бабушке тюльпанчики. Сейчас сложно сказать. Хочется нормальную спокойную жизнь. Или просто поспать», — рассказала Татьяна.

На что готовы мужчины?

Вместе с жительницами Владивостока своими планами на праздничный день поделились мужчины — они рассказали, на что готовы пойти для того, чтобы сделать праздник девушкам, а также сколько готовы на это потратить.

«Около пяти тысяч. Подарить подарок и цветы. Я выбрал жене духи, которые она давно хотела. 8 Марта я буду работать, но обязательно отпрошусь, чтобы поздравить её и вручить подарок. Мы планируем вместе сходить в гости», — рассказал сотрудник МЧС Александр.

Программист из владивостокской IT-компании Алексей рассказал, что готов потратить больше денег, однако сам праздник пройдёт «по классике». «Я готов потратить тысяч десять. Куплю своей половинке какой-нибудь особенный подарок, может подарю сертификат. Ну и свожу на ужин, конечно же», — поделился молодой человек.

Пенсионер по имени Юрий, рассказал, что, несмотря на почти 50 лет совместной жизни с супругой, он продолжает удивлять её. «Моя жена любит хороший кофе. Я купил кофемашину, хорошее зерно и посмотрел уроки в интернете о том, как приготовить вкусный напиток. 8 Марта я куплю цветы, возьму супругу и мы поедем на дачу в Артём. Там я и порадую её кружечкой капучино. Кофемашина стоила около 20 тысяч, но я на неё копил — к празднику готовился заранее», — рассказал пенсионер.

В целом, как отметили опрошенные, они готовы потратить немалые деньги, чтобы сделать праздник своим вторым половинам.

«Цветы, подарок, ресторан и романтическая прогулка — думаю на всё уйдёт около 10 тысяч рублей. На любовь не жалко ничего. Главное — впечатления, эмоции, чтобы этот день надолго остался в памяти девушки», — заключил инженер Никита.

Таким образом, у девушек есть представления о празднике: половина респонденток отметила, что хочется поездок и путешествий, чему причиной, видимо, стали пандемия коронавируса и режим ограничений. Но стоит отметить, что свои представления есть и у мужчин — и они готовы на многое пойти, чтобы сделать праздник для девушек по-настоящему незабываемым.

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