8 Марта: Ожидание и реальность

Posted 9 марта 2021, 03:33
Published 9 марта 2021, 03:33
Modified 20 августа, 12:52
Updated 20 августа, 12:52
Чего хотят женщины?
Так, дизайнер из Владивостока Валерия отмечает, что будет здорово поехать куда-нибудь прямо на праздник.
«Хочу поехать отдохнуть. Куда-нибудь за пределы региона, необязательно за границу, может быть, в Крым. Хочется какого-нибудь сюрприза. Ну или можно просто сходить в парикмахерскую, привести волосы в порядок или сделать новую татуировку», — сказала девушка.
А вот мама троих детей Татьяна за более практичный вариант: дамская сумочка - это то, чему женщина рада в любой праздник. «Мне вполне хватит поздравления. Или можно путёвку на Бали — это оригинально - почему бы и нет? Моя родственница вот заказала ёршик для унитаза, а в прошлом году тазик. Но вообще, я очень люблю красивые сумки, это был бы неплохой подарок», — отметила Татьяна.
Архитектор Анастасия много времени проводит на работе, поэтому главное в праздничный день — провести время с близкими.
«Я бы хотела провести этот день с близкими людьми где-нибудь на природе. Насчёт подарка — можно цветы, конфеты, но главное — внимание. Салон красоты и процедуры по уходу за волосами - тоже было бы здорово», — поделилась девушка.
По словам экономиста и сотрудницы банка Маргариты, чтобы выбрать хороший подарок, не нужно быть семи пядей во лбу.
«Хотелось бы в этот день поехать в какое-нибудь красивое место погулять, попробовать что-то необычное из еды. А насчёт подарков — все девушки любят цветы, вкусную еду, хорошую одежду, косметику — что тут спрашивать?», — отметила экономистка.
А вот для администратора кафе и бариста Татьяны вопрос стал неожиданным. По её словам, девушка уже много лет не получала подарков.
«Даже не знаю. Последний раз я получала подарок на восьмое марта в 2013 году — дедушка приносил мне и бабушке тюльпанчики. Сейчас сложно сказать. Хочется нормальную спокойную жизнь. Или просто поспать», — рассказала Татьяна.
На что готовы мужчины?
Вместе с жительницами Владивостока своими планами на праздничный день поделились мужчины — они рассказали, на что готовы пойти для того, чтобы сделать праздник девушкам, а также сколько готовы на это потратить.
«Около пяти тысяч. Подарить подарок и цветы. Я выбрал жене духи, которые она давно хотела. 8 Марта я буду работать, но обязательно отпрошусь, чтобы поздравить её и вручить подарок. Мы планируем вместе сходить в гости», — рассказал сотрудник МЧС Александр.
Программист из владивостокской IT-компании Алексей рассказал, что готов потратить больше денег, однако сам праздник пройдёт «по классике». «Я готов потратить тысяч десять. Куплю своей половинке какой-нибудь особенный подарок, может подарю сертификат. Ну и свожу на ужин, конечно же», — поделился молодой человек.
Пенсионер по имени Юрий, рассказал, что, несмотря на почти 50 лет совместной жизни с супругой, он продолжает удивлять её. «Моя жена любит хороший кофе. Я купил кофемашину, хорошее зерно и посмотрел уроки в интернете о том, как приготовить вкусный напиток. 8 Марта я куплю цветы, возьму супругу и мы поедем на дачу в Артём. Там я и порадую её кружечкой капучино. Кофемашина стоила около 20 тысяч, но я на неё копил — к празднику готовился заранее», — рассказал пенсионер.
В целом, как отметили опрошенные, они готовы потратить немалые деньги, чтобы сделать праздник своим вторым половинам.
«Цветы, подарок, ресторан и романтическая прогулка — думаю на всё уйдёт около 10 тысяч рублей. На любовь не жалко ничего. Главное — впечатления, эмоции, чтобы этот день надолго остался в памяти девушки», — заключил инженер Никита.
Таким образом, у девушек есть представления о празднике: половина респонденток отметила, что хочется поездок и путешествий, чему причиной, видимо, стали пандемия коронавируса и режим ограничений. Но стоит отметить, что свои представления есть и у мужчин — и они готовы на многое пойти, чтобы сделать праздник для девушек по-настоящему незабываемым.