8 Марта: Ожидание и реальность

Пенсионер по имени Юрий, рассказал, что, несмотря на почти 50 лет совместной жизни с супругой, он продолжает удивлять её. «Моя жена любит хороший кофе. Я купил кофемашину, хорошее зерно и посмотрел уроки в интернете о том, как приготовить вкусный напиток. 8 Марта я куплю цветы, возьму супругу и мы поедем на дачу в Артём. Там я и порадую её кружечкой капучино. Кофемашина стоила около 20 тысяч, но я на неё копил — к празднику готовился заранее», — рассказал пенсионер.