Приморские НКО получат 27 миллионов рублей на развитие

«Из краевого бюджета на реализацию инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций направят 65 миллионов рублей. Каждая СО НКО, которая станет победителем конкурса, получит софинансирование на реализацию проекта в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Таким образом, мы сможем поддержать не менее 65 общественно значимых начинаний и еще не менее 27 проектов дополнительно в случае одобрения заявки Приморского края Фондом президентских грантов», — рассказала замдиректора департамента внутренней политики Приморья Ольга Ивченко.