В конкурсе «Твой проект» уже проголосовало более 56 тысяч приморцев

«Все заявленные проекты имеют равные шансы стать победителями и быть реализованными. Все зависит только от активного участия жителей в голосовании, которое проходит с 3 по 14 марта. После определения набравших наибольшее число голосов инициатив средства, предусмотренные в краевом бюджете на их реализацию, направят в муниципалитеты», — рассказала председатель Правительства Приморского края Вера Щербина.