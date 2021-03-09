Земельные участки без торгов предлагают инвесторам в Приморье

«На данный момент мы ищем инвесторов для финансирования работ на двух проблемных объектах во Владивостоке. Объем инвестиций, требуемый для ввода в эксплуатацию дома по улице Славянская, 17, составляет около 20 миллионов рублей. Также необходима корректировка проектной документации для дома по улице Пихтовая, 35 — стоимость работ составит около 15 млн рублей. Компании, которые заинтересованы в получении земельных участков без торгов, не обязаны принимать непосредственное участие в строительстве проблемных объектов, возможно осуществлять финансирование данных мероприятий», — рассказала гендиректор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю.