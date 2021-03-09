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Posted 9 марта 2021, 03:30

Published 9 марта 2021, 03:30

Modified 20 августа, 12:52

Updated 20 августа, 12:52

Земельные участки без торгов предлагают инвесторам в Приморье

Земельные участки без торгов предлагают инвесторам в Приморье

9 марта 2021, 03:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Строительство
Инвесторы смогут получить земельные участки в Приморском крае без проведения торгов. Для этого им надо профинансировать завершение строительства проблемных домов в регионе, сообщили в краевом правительстве.

Механизм, который позволяет юридическим лицам получить в аренду земельный участок без торгов, был закреплён в приморском законе № 90-кз «О регулировании земельных отношений в Приморском крае».

Чтобы получить землю, нужно соблюсти одновременно ряд условий:

— масштабный инвестпроект предусматривает мероприятия по завершению строительства (либо завершению отдельных этапов работ) проблемного объекта, расположенного в Приморье;

— объем финансирования по завершению строительства проблемного объекта равен или превышает кадастровую стоимость земельного участка, предоставляемого для реализации инвестпроекта;

— сумма капитальных вложений на полученных земельных участках должна составить не менее 5 миллионов рублей.

По словам специалистов, такой механизм уже был успешно применён для завершения строительства дома по улице Выгонная, 7, в Уссурийске — объект сдали 3 декабря 2020 года.

«На данный момент мы ищем инвесторов для финансирования работ на двух проблемных объектах во Владивостоке. Объем инвестиций, требуемый для ввода в эксплуатацию дома по улице Славянская, 17, составляет около 20 миллионов рублей. Также необходима корректировка проектной документации для дома по улице Пихтовая, 35 — стоимость работ составит около 15 млн рублей. Компании, которые заинтересованы в получении земельных участков без торгов, не обязаны принимать непосредственное участие в строительстве проблемных объектов, возможно осуществлять финансирование данных мероприятий», — рассказала гендиректор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю.

Решение проблемы долгостроев входит в программу нацпроекта «Жильё и городская среда», согласно которому до 2024 года должно быть построено более трёх миллионов квадратных метров жилья.

В период с 2019 по 2021 годы в Приморье ввели в эксплуатацию 13 долгостроев во Владивостоке, Артёме и Уссурийске — жильё получили более двух тысяч человек.

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#Бизнес#Приморский край#Владивосток#Строительство#Новости#Долгострой#Земля
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