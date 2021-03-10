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Posted 10 марта 2021, 04:55

Published 10 марта 2021, 04:55

Modified 20 августа, 12:54

Updated 20 августа, 12:54

В России идет Экономическая перепись малого и среднего бизнеса

Бизнесменов Приморья приглашают на перепись

10 марта 2021, 04:55
Фото: Медиахолдинг1Mi. В России идет Экономическая перепись малого и среднего бизнеса
Сюжет
Госуслуги
Как сообщили «Золотому Рогу» в Приморском региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации, с 1 марта 2021 года на Едином портале государственных услуг начался прием статистических отчетов.

Мероприятие проходит в рамках Экономической переписи малого и среднего бизнеса за 2020 год (сплошного наблюдения) в упрощенном режиме.

Так, «ИПэшнику» для предоставления сведений по форме № 1-предприниматель будет достаточно наличия на портале подтвержденной учетной записи. Юридическим лицам услуга по заполнению формы № МП-сп будет доступна при наличии подтвержденной учетной записи и электронной подписи.

Для получения услуги предпринимателям рекомендуют обращаться по адресам:

https://www.gosuslugi.ru/10065/1 — форма № 1-предприниматель;

https://www.gosuslugi.ru/10065/2 — форма № МП-СП

или Gosuslugi.ru: Поиск «Росстат» — «Экономическая перепись малого и среднего бизнеса за 2020 год» — выбор услуги.

Прием отчетов будет проходить до 30 апреля включительно.

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#Бизнес#Экономика#Приморье#Новости#Госуслуги
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