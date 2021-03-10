Роскомнадзор разъяснил приморцам азбуку услуг связи

С интенсивным развитием интернет-торговли многие заказывают товары на международных торговых площадках и в последующем не могут отследить движение почтового отправления. Первопричиной таких случаев является выбор международной доставки простым почтовым отправлением. Пользователям услугами почтовой связи следует понимать, что при выборе способа доставки каждая посылка идентифицируется 13-значным идентификатором международного стандарта S-10, представленным в виде линейного штрих-кода на почтовом отправлении, где первые две буквы обозначают категорию (тип) почтового отправления, а две последние — страну подачи: например, на заказных почтовых отправлениях это диапазон RA-RZ, на отправлениях с объявленной ценностью — это VA-VZ; для международных почтовых посылок — это CA-CZ. Чаще всего, заказывая тот или иной товар, люди выбирают простую нерегистрируемую доставку, имеющую идентификаторы из диапазона LA-LZ (например, LC000000000CN). При таком выборе доставка товара через международные почтовые службы происходит без всяких гарантий и страхования на случай утери посылки.