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Posted 10 марта 2021, 04:09

Published 10 марта 2021, 04:09

Modified 20 августа, 12:54

Updated 20 августа, 12:54

В посёлке Трудовое запланировано большое строительство

В посёлке Трудовое запланировано большое строительство

10 марта 2021, 04:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Строительство
В администрации Владивостока обсудили проект строительства нового района «Солнечная долина» на улице 50 лет Октября в посёлке Трудовое. Встреча рабочей группы прошла под руководством главы приморской столицы Олега Гуменюка, сообщили в мэрии.

На территории планируют возвести порядка 1,5 миллионов квадратных метров жилья, а также социальные и коммерческие объекты, построить инженерную инфраструктуру. Для доступа к новому району будет построена транспортная развязка с федеральной трассы.

Застройщиками проекта стали компании — АО СЗ «Солнечная долина Владивостока» и ООО «Трансформация».

Проект нового района во время заседания представил архитектор ООО «Арт-Проект» Владимир Прокуров.

«Новый район будет во многом уникальным, что обусловлено интересными природными условиями территории и предлагаемым проектом строительства. Что касается природы — на территории непростой рельеф, много зелени, ручьев и других природных объектов, которые планируется сохранить. Проект строительства предполагает достаточно плотную квартальную застройку со смешанными функциями и переменной этажностью», — отметил архитектор.

Согласно проектному плану, в районе построят кварталы с параметрами 80 на 160 метров, жилые дома от 9 до 25 этажей с подземными парковками, которые должны вместить до 100% автомобилей жителей.

В новом районе появятся свои школы — для них уже зарезервированы земельные участки. Также с застройщиками заключены договоры на строительство межквартальных современных дорог — это будут улицы с широкими тротуарами, велодорожками, освещением.

В администрации Владивостока отметили, что часть квартир в новом районе могут построить на бюджетные средства, чтобы потом передать их детям–сиротам. Для подключения нового района к системам отопления и электроснабжения будут возведены энергомощности.

Участники встречи определили первоочередные мероприятия, которые позволят начать строительство уже в этом году.

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