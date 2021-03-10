За пять лет посевная площадь сои в Приморье увеличилась в полтора раза

Posted 10 марта 2021, 02:43
Published 10 марта 2021, 02:43
Modified 20 августа, 12:53
Updated 20 августа, 12:53
В приморском минсельхозе рассказали, что большой рост посевных площадей в регионе приходится именно на сою и кукурузу, объёмы производства которых составляют более 380 тысяч тонн и более 250 тысяч тонн соответственно.
«За последние пять лет посевная площадь сои увеличилась с 223 до 317,9 тысячи гектаров. В этом году данной культурой планируется засеять уже 345 тысяч гектаров», — рассказали специалисты министерства.
Посев сои и кукурузы проходит в период с 10 мая по 15 июня. Собранный урожай идёт на экспорт в Китай и Японию.
В министерстве сельского хозяйства Приморского края открыли «горячую линию», на которой можно уточнить любые вопросы, связанные с грядущей посевной.
Стоит отметить, что приморские сельхозпроизводители при производстве сои и кукурузы вносят вклад в реализацию регионального проекта «Экспорт продукции АПК». В этом году, по предварительным оценкам специалистов, он составит 1,7 миллиарда долларов.