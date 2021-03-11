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Posted 11 марта 2021, 05:01

Published 11 марта 2021, 05:01

Modified 20 августа, 12:55

Updated 20 августа, 12:55

Некачественная уборка домов во Владивостоке потребовала вмешательства прокуратуры

Некачественная уборка домов во Владивостоке потребовала вмешательства прокуратуры

11 марта 2021, 05:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Прокуратура Фрунзенского района Владивостока выявила нарушения в работе управляющей компании по улице Посьетской в приморской столице. Возбуждено административное производство, сообщает пресс-служба ведомства.

Было установлено, что в пяти многоквартирных домах по улице Посьетской во Владивостоке плохо организована уборка мест общего пользования. Сотрудники прокуратуры посетили дома и обнаружили множественные нарушения правил и норм технической эксплуатации жилфонда.

По фактам установленных нарушений прокурор внес представление директору управляющей компании. В итоге, по словам представителя ведомства, проблемы в домах были исправлены, нарушения устранены.

По факту произошедшего в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».

Директор управляющей компании получил штраф — 55 тысяч рублей.

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#Бизнес#Приморский край#Владивосток#Новости#Прокуратура#Управляющие компании
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