Погода в Приморье будет холодной: ожидается снег, дождь и сильный ветер

Posted 15 марта 2021, 06:04
Published 15 марта 2021, 06:04
Modified 20 августа, 12:57
Updated 20 августа, 12:57
Ночью, с 15 на 16 марта, фронтальные разделы будут смещаться над Приморьем — увеличится интенсивность и площадь распространения осадков, дождь перейдёт в снег, сохранится сильный ветер, температура немного повысится.
Во вторник, 16 марта, фронтальные разделы уйдут в Японское море — в западных и южных районах Приморья прекратятся осадки, на остальной территории края сохранится снег с дождём, северо-западный ветер усилится.
За фронтальными разделами в регион вторгнется холодная воздушная масса, температура может понизиться до 0… -7 градусов.
Во Владивостоке, вечером 15 марта, возможен небольшой дождь со снегом, сильный юго-восточный ветер.
К утру, 16 марта усилится северо-западный ветер, температура понизится до -3 градусов.
Днём, во вторник, в приморской столице осадков не ожидается, но будет прохладно: температура от +1 до +4 градусов и сильный ветер.
Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, что начало недели будет «штормовым» в регионе, однако со среды погода в крае вновь будет улучшаться.
«Погода в Приморье будет улучшаться и температура воздуха постепенно повышаться. Самым теплым может выдастся день 19 марта, когда температура в крае может подняться до +10 градусов», — заявил Кубай.
По словам синоптика, в выходные, 20–21 марта, над Приморьем пройдёт тропосферная ложбина и погода в крае снова ухудшится –в некоторых районах пройдёт сильный снег.