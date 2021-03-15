zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 15 марта 2021, 04:54

Published 15 марта 2021, 04:54

Modified 20 августа, 12:57

Updated 20 августа, 12:57

Управляйка из Владивостока больше года обирала жителей МКД

Управляйка из Владивостока больше года обирала жителей МКД

15 марта 2021, 04:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Суд
В прокуратуру Советского района Владивостока обратился житель дома по улице Кирова с жалобой на управляющую компанию Советского района. По словам заявителя, УК без согласия собственников повысила тариф на содержание и текущий ремонт жилья, сообщили в ведомстве.

Так, согласно договору управления многоквартирным домом (МКД) тариф на содержание и текущий ремонт жилья равен 24,98 рублям в расчёте на один квадратный метр общей площади дома.

По информации правоохранителей, осенью 2019 года собственники провели внеочередное общее собрание, на котором рассматривался вопрос об увеличении платы за содержание и текущий ремонт, однако большинство собственников проголосовало против повышения платы.

Несмотря на отказ собственников повышать размер платы и отсутствие законных оснований, управляющая компания самостоятельно приняла решение и повысила тариф до 26,17 рублей.

В этой связи районная прокуратура обратилась с иском в суд, чтобы признать действия управляющей компании незаконными и обязать УК сделать жильцам перерасчёт по действующему тарифу.

После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

Материалы по теме
Одна из компаний «Росатома» станет управляющей компанией ВМТПУправляющие компании Приморья объединяются в альянс
#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Новости#Суд#Управляющие компании
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика