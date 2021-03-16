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Posted 16 марта 2021, 07:19

Published 16 марта 2021, 07:19

Modified 20 августа, 12:59

Updated 20 августа, 12:59

Что не запрещено, то разрешено: Приморский Россельхознадзор выпустил вредителя

Что не запрещено, то разрешено: Приморский Россельхознадзор выпустил вредителя

16 марта 2021, 07:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Импорт
Инспекторы Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области допустили к ввозу на территорию России партию винограда из Индии, в которой были обнаружены вредители — тутовые щитовки.

По информации приморских фитосанитарных контрольных постов, с 8 по 14 марта 2021 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проконтролирован ввоз 5 783, 9 тонн свежих фруктов, овощей и ягод из девяти стран — это на 1 925,4 тонн больше, чем было импортировано неделей ранее.

«Третью неделю растет импорт овощей, фруктов и ягод из КНР: через приморские фитосанитарные контрольные посты поступило 2 730,3 тонн продукции, что на 262,4 тонн больше объема плодоовощной продукции, ввезенной неделей ранее», — сообщили в ведомстве.

За вторую неделю марта в Россию было импортировано 1 845,7 тонн бананов из Эквадора, 535,3 тонн мандаринов из Пакистана, 25,1 тонн ананасов из Филиппин, 24 тонн апельсинов из Египта. Из Перу, Индии и ЮАР был ввезен виноград общим весом 89,4 тонн, но наиболее значительный объем винограда поступил из Индии — 57,1 тонн.

Из Вьетнама импортированы партии экзотических фруктов — лонгана, маракуйи, лаймов и питайи — общим весом 15,9 тонн.

Также импортировано 468,2 тонн картофеля из Пакистана и 50 тонн моркови из Вьетнама.

В Россельхознадзоре сообщили, что к ввозу разрешили также подкарантинную продукцию — она заражена вредителями.

«При ввозе партии винограда из Индии была выявлена тутовая щитовка. После лабораторного подтверждения вида вредителя специалистами фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора принято решение о выпуске подкарантинной продукции, так как ввоз на таможенную территорию ЕАЭС и перемещение по таможенной территории Союза плодов и ягод, зараженных карантинными видами ложнощитовок и щитовок, не запрещается», — заключили в управлении.

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