Что не запрещено, то разрешено: Приморский Россельхознадзор выпустил вредителя

По информации приморских фитосанитарных контрольных постов, с 8 по 14 марта 2021 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проконтролирован ввоз 5 783, 9 тонн свежих фруктов, овощей и ягод из девяти стран — это на 1 925,4 тонн больше, чем было импортировано неделей ранее.