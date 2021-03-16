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Posted 16 марта 2021, 05:13

Published 16 марта 2021, 05:13

Modified 20 августа, 12:59

Updated 20 августа, 12:59

Мишустин призвал активнее привлекать родителей к контролю за питанием детей в школах

Мишустин призвал активнее привлекать родителей к контролю за питанием детей в школах

16 марта 2021, 05:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Наука и образование
С сентября 2020 года в России более семи миллионов школьников — учащихся младших классов ежедневно получают горячее питание. Горячее питание организовано более чем в 39 тысячах государственных и муниципальных школах страны, сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова во время совещания с Михаилом Мишустиным.

«В 2021 году федеральный бюджет на эти цели выделил 59,2 млрд рублей. Это существенные финансовые ресурсы. Мониторинг и контроль за ситуацией по организации горячего питания ведут федеральные, региональные и муниципальные власти», — рассказала Голикова.

По её словам, запустить масштабный проект получилось благодаря вовлечённости разных уровней власти, общественному и родительскому контролю, эффективной обратной связи.

Голикова отметила, что в десяти регионах осталось 295 школ, которые не до конца устранили замечания. 48 из них — малокомплектные школы в четырёх регионах РФ.

«Процесс устранения замечаний ведётся в соответствии с графиком, следующий срок оценки готовности школ — 15 апреля 2021 года. Готовые на эту дату школы с 1 сентября будут иметь право получать соответствующую субсидию из федерального бюджета», — рассказала зампред.

По словам специалистов, в меню школ в два раза сократили количество кондитерских и колбасных изделий. Взамен увеличили на треть количество овощей и фруктов — это должно обеспечить «пищевую и биологическую ценность» питательного рациона.

Татьяна Голикова заявила, что во всех регионах выстроена система координации и сопровождения вопросов горячего питания, налажена система оперативного реагирования на конкретные проблемы, связанные с обеспечением школьников горячим питанием.

В ответ на это председатель правительства России Михаил Мишустин добавил, что подключение родителей и общественности к контролю за организацией школьного питания — очень хороший опыт.

««Надо и в других школах активнее привлекать родителей к этой работе. Они лучше всех понимают, что нужно их детям и что будет им на пользу. Это, наверное, самый объективный и независимый контроль», — заключил премьер-министр.

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#Общество#Наука и образование#Приморский край#Владивосток#Новости#Дети#Правительство РФ#Деньги
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