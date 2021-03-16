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Posted 16 марта 2021, 00:58

Published 16 марта 2021, 00:58

Modified 20 августа, 12:58

Updated 20 августа, 12:58

В китайских интернет-магазинах нельзя будет выписать целый перечень товаров

Россиян «спасут» от дешевых товаров из Китая

16 марта 2021, 00:58
Фото: Медиахолдинг1Mi. В китайских интернет-магазинах нельзя будет выписать целый перечень товаров
Сюжет
Китай
В китайских интернет-магазинах нельзя будет выписать огромный перечень товаров

Евразийская экономическая комиссия предлагает провести на территории стран Евразийского экономического союза эксперимент.

Предполагается, что в его рамках на территорию союза будут допускать продукцию только тех зарубежных продавцов, у которых есть документы, подтверждающие безопасность ввозимых товаров.

Сейчас в ЕАЭС, в частности в России, таких требований к иностранным онлайн-продавцам нет, заявила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Из-за этого потребители могут столкнуться с некачественной и небезопасной продукцией, в основном речь идет о дешевых китайских товарах, которые в среднем стоят около 300 руб. за единицу. Эксперт считает, что именно эти товары могут исчезнуть из оборота в России после запуска эксперимента.

Фактически речь идет о лишении россиян под благовидным предлогом возможности купить дешевые товары из Китая, которые давно мешали национальным производителям и перепродавцам. Однако главная проблема заключается в том, что аналогов большинства из них в России и ни в одной из стран ЕАЭС просто не производится.

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