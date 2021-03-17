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Posted 17 марта 2021, 04:06

Published 17 марта 2021, 04:06

Modified 20 августа, 13:00

Updated 20 августа, 13:00

В Госдуме предложили страховать российских автомобилистов от плохих дорог

В Госдуме предложили страховать российских автомобилистов от плохих дорог

17 марта 2021, 04:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Страхование
В Госдуму внесли законопроект, призванный расширить зону действия ОСАГО. Согласно документу, автомобилисты смогут по страховке возместить вред, причинённый их машине коммунальными службами, сообщает РИА Новости.

Изменения могут внести в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

«В последние годы наблюдается тенденция роста количества водителей, не желающих приобретать полис ОСАГО. Одной из причин является недостаточная защищенность владельцев данного полиса, пострадавших от тех или иных непредвиденных ситуаций на дороге или во дворах», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Речь идёт о ситуациях, когда машины вред машине наносится, например, «из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия (ям и выбоин), неубранного снега, падения сосулек с крыш и не спиленных вовремя гнилых деревьев», то есть из-за бездействия ответственных органов и коммунальных служб.

Закон, по мнению авторов, необходим по той причине, что даже когда организации признают вину из-за причинённого автомобилю ущерба, собственникам всё равно приходится взыскивать компенсации через суд.

«Те дела, которые дошли до судов, тянутся месяцами, что создает излишнюю нагрузку на судебную систему. Анализ показывает, что среднее время рассмотрения подобных дел составляет почти 9 месяцев», — говорится в документе.

По мнению авторов, принятие законопроекта повысит доверие к обязательному страхованию и обеспечит защищённость водителей.

Кроме того, авторы документа считают, что нововведение не приведёт к убыткам страховых компаний, потому что они смогут вернуть выплаченные средства, истребовав их с причинителя вреда в порядке регресса.

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#Общество#Приморский край#Страхование#Владивосток#Новости#ОСАГО#Автомобили#Деньги
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