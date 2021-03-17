В Госдуме предложили страховать российских автомобилистов от плохих дорог

«В последние годы наблюдается тенденция роста количества водителей, не желающих приобретать полис ОСАГО. Одной из причин является недостаточная защищенность владельцев данного полиса, пострадавших от тех или иных непредвиденных ситуаций на дороге или во дворах», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.