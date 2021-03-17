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Posted 17 марта 2021, 05:18

Published 17 марта 2021, 05:18

Modified 20 августа, 13:00

Updated 20 августа, 13:00

Во Владивостоке выявлено более 400 участков, которые не были вовремя убраны

Высокопоставленного чиновника из мэрии Владивостока наказали за неубранный снег и лёд

17 марта 2021, 05:18
Фото: Медиахолдинг1Mi. Во Владивостоке выявлено более 400 участков, которые не были вовремя убраны
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Дороги
Прокуратура Владивостока дала неудовлетворительную оценку работе городских служб во время ликвидации последствий непогоды. За перебои с вывозом снега и льда начальник Управления дорог и благоустройства приморской столицы был оштрафован на 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Главу дорожного управления администрации привлекли к административной ответственности за «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении».

По данным правоохранителей, во Владивостоке выявлено более 400 участков, которые не были вовремя убраны от снега и льда. Всё это нарушало права граждан и создавало опасность для передвижения автомобилистов и пешеходов по улицам города.

В данный момент, как сообщили в прокуратуре, нарушения на участках исправлены.

«По инициативе прокуратуры города Владивостока начальник Управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока дважды привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении) в виде административного штрафа на общую сумму 40 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе.

Прокуратура приморской столиц ы направила иск в суд о возложении на администрацию Владивостока обязанности приобрести необходимое количество техники, средств и материалов, что позволит в срок устранять последствия непогоды зимой.

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#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Дороги#Автомобили#Снег
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