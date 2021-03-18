Опять ледяной дождь?: Синоптики рассказали о погоде на выходных в Приморье

Глава Примгидромета Борис Кубай отметил, что повторения ледяного дождя в Приморье ждать не стоит — температурные условия другие. Осадков будет много — от 13 до 18 миллиметров за 12 часов на юге региона. После прохождения циклона в каре вновь начнётся весеннее потепление.