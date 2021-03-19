Во Владивостоке на сентябрь запланировано еще одно мероприятие международного масштаба

В конгрессе принимают участие ведущие специалисты России и многих стран мира в области гигиены труда и проф. патологии, охраны труда и промышленной экологии, учёные, врачи, специалисты медико-социальной экспертизы, изготовители средств индивидуальной защиты, руководители предприятий, профсоюзные и общественные деятели, политики и бизнесмены, а также представители международных организаций, среди них — Всемирная организация здравоохранения, Международная организация труда, Международная Комиссия по медицине труда и другие.