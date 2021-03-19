zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 19 марта 2021, 01:43

Published 19 марта 2021, 01:43

Modified 20 августа, 13:01

Updated 20 августа, 13:01

Конгресс пройдет с 21 по 24 сентября

Во Владивостоке на сентябрь запланировано еще одно мероприятие международного масштаба

19 марта 2021, 01:43
Фото: Медиахолдинг1Mi. Конгресс пройдет с 21 по 24 сентября
Сюжет
Будьте здоровы
Помимо Восточного экономического форума, который пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета со 2 по 4 сентября, во Владивостоке состоится еще одно мероприятие с участием зарубежных представителей.

Так, заместитель управляющего Приморским отделением Фонда социального страхования Наталья Спиридонова приняла участие в заседании Оргкомитета Российского национального конгресса с международным участием «Профессия и здоровье», состоявшемся 16 марта в краевом Министерстве здравоохранения в г. Владивостоке. Как сообщает пресс-служба ведомства, проведение конгресса во Владивостоке запланировано в период с 21 по 24 сентября 2021 года.

Этот конгресс - регулярный общенациональный форум врачей и специалистов по вопросам сохранения профессионального здоровья. Особое внимание на конгрессе уделяется инновационным технологиям профилактики, диагностики и лечения людей с профессиональными заболеваниями с последующей реабилитацией; оценке и управлению профессиональными рисками; современным информационным технологиям; вопросам эффективности оздоровительных мероприятий.

В конгрессе принимают участие ведущие специалисты России и многих стран мира в области гигиены труда и проф. патологии, охраны труда и промышленной экологии, учёные, врачи, специалисты медико-социальной экспертизы, изготовители средств индивидуальной защиты, руководители предприятий, профсоюзные и общественные деятели, политики и бизнесмены, а также представители международных организаций, среди них — Всемирная организация здравоохранения, Международная организация труда, Международная Комиссия по медицине труда и другие.

Справка «Золотого Рога»

В 2020 году Приморское отделение Фонда социального страхования направило на мероприятия по охране труда 174,1 млн рублей, в т.ч. 50,7 млн рублей на медицинские осмотры работников, занятых во вредных условиях (15 517 человек); 61 млн рублей - на приобретение средств индивидуальной защиты; 16 млн рублей - на специальную оценку условий труда (13826 рабочих мест); 5,65 млн рублей - на санаторно-курортное лечение.

Кроме того, деньги расходовались на обучение охране труда, лечение работников, приведение уровней загрязнения в норму, приобретение алкотестеров, тахографов, аптечек и других средств.

Материалы по теме
XVII Тихоокеанский медицинский Конгресс прошёл в дистанционном форматеПриморский край принял участие в деловом форуме «Дальний Восток — зима открытий»Росконгресс назвал даты проведения VI Восточного экономического форума во Владивостоке
#Здоровье и экология#Будьте здоровы#Приморье#Владивосток#Новости#Медицина#Здоровье#Работа#Врачи#Охрана труда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика