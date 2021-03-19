Второй дальневосточный гектар: россияне получат больше земли в ДФО

«В течение четырёх с половиной лет гражданин занимается на гектаре тем видом деятельности, который он продекларировал на старте и дальше ему нужно доказать — подать декларацию, что он проинвестировал в освоение гектара не менее 30 тысяч рублей. Тогда первый „Дальневосточный гектар“ поступает в собственность гражданина, и он может обратиться за получением второго», — рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.