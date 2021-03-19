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Posted 19 марта 2021, 02:33

Published 19 марта 2021, 02:33

Modified 20 августа, 13:01

Updated 20 августа, 13:01

Второй дальневосточный гектар: россияне получат больше земли в ДФО

Второй дальневосточный гектар: россияне получат больше земли в ДФО

19 марта 2021, 02:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Правительство России внесли законопроект о расширении программы «Дальневосточный гектар». Теперь граждане, успешно освоившие первый выделенный участок земли, могут претендовать на второй.

Первый «Дальневосточный гектар» мог получить любой желающий, но чтобы получить второй — необходимо успешно освоить первый. Программа начнёт действовать с 1 августа 2021 года.

«В течение четырёх с половиной лет гражданин занимается на гектаре тем видом деятельности, который он продекларировал на старте и дальше ему нужно доказать — подать декларацию, что он проинвестировал в освоение гектара не менее 30 тысяч рублей. Тогда первый „Дальневосточный гектар“ поступает в собственность гражданина, и он может обратиться за получением второго», — рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Министр отметил, что второй гектар можно получить и быстрее. Если на первом участке собственник построил дом или взял ипотеку, то можно подать декларацию досрочно.

Ранее, 16 марта, «Золотой Рог» сообщал, что глава правительства России Михаил Мишустин дал поручение расширить программу «Дальневосточный гектар». Стоит отметить, что соответствующее поручение уже было дано более полугода назад.

«Предложение о дополнительном гектаре успешно работающим предпринимателям очень правильное. Но только у меня один вопрос: почему до сих пор не созданы такие условия и поручение, которое было, не выполнено? Прошу оперативно его исполнить и мне доложить», — заключил глава правительства.

Законопроект создан, Госдума рассмотрит его во время весенней сессии.

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#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Дальневосточный гектар#Правительство РФ#Льготы
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