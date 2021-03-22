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Posted 22 марта 2021, 07:25

Published 22 марта 2021, 07:25

Modified 20 августа, 13:03

Updated 20 августа, 13:03

На Приморье надвигается циклон с Желтого моря

На Приморье надвигается циклон с Желтого моря

22 марта 2021, 07:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
Туман, дождь, снег — погода в выходные ухудшится

23 марта гребень антициклона покинет территорию Приморья. Синоптики отмечают, что она не принесёт существенных осадков, однако барические градиенты увеличатся, южный, юго-западный ветер усилится в отдельных районах.

Вместе с южными ветрами в край придёт тёплая воздушная масса, в континентальных районах потеплеет до +17 градусов. На побережье потеплеет до +10 градусов, будет действовать прохладный морской воздух.

«До конца марта температурный фон будет несколько повышенным, среднесуточная температура в крае может превышать норму на 2, а то и на 4 градуса. А в предстоящие выходные дни возможно ухудшение погоды, связанное с выходом южного циклона с Желтого моря: нас ожидают туман, морось, дождь различной интенсивности, в горных районах мокрый снег», — рассказал глава Примгидромета Борис Кубай.

В прошедшие выходные Приморский край находился под действием циклона. Повсеместно в разных районах региона прошли осадки, местами сильные. Общее количество осадков составило 17-38 миллиметров.

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#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Погода#Тепло
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