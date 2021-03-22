На теплотрассе во Владивостоке произошла авария

Posted 22 марта 2021, 03:05
Published 22 марта 2021, 03:05
Modified 20 августа, 13:02
Updated 20 августа, 13:02
Ремонтные бригады Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «ДГК») уже приступили к ремонтно-восстановительным работам в районе улицы Борисенко, где сегодня утром произошло повреждение на магистральных теплосетях. Для обеспечения безопасности выполняемых ремонтов временно ограничено движение автотранспорта (проезд по одной полосе) возле дома №62 по улице Борисенко.
В связи с проводимыми на теплосетях срочными работами от теплоснабжения временно ограничены жители следующих домов:
Борисенко: 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 58, 104а, 108, 108а, 108у, 110;
Монтажная: 1, 11, 11а, 11б, 13, 15, 15а;
Нарвская: 13;
Никифорова: 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 41а, 43, 45, 47, 53а, 53б, 53в, 55а;
Новожилова: 1, 3, 3а, 5, 5а, 8, 9, 12, 14, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;
Сафонова: 11, 14, 16;
Сахалинская: 1, 1а, 3, 3а, 3в, 5, 5б, 5в, 32а, 32б;
Строительная 2-я: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 20б, 21;
Строительная 3-я: 8, 12, 13, 15, 17, 18б, 19.
Завершить все ремонты энергетики планируют до конца дня.
По вопросам повреждений на теплосетях, проведения ремонтных работ, качества оказания услуг теплоснабжения, а также по иным сбытовым вопросам, жители города могут обратиться по телефонам горячей линии Приморских тепловых сетей: 279-60-00, 279-60-01.