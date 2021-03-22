На теплотрассе во Владивостоке произошла авария

Ремонтные бригады Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «ДГК») уже приступили к ремонтно-восстановительным работам в районе улицы Борисенко, где сегодня утром произошло повреждение на магистральных теплосетях. Для обеспечения безопасности выполняемых ремонтов временно ограничено движение автотранспорта (проезд по одной полосе) возле дома №62 по улице Борисенко.