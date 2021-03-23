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Posted 23 марта 2021, 03:24

Published 23 марта 2021, 03:24

Modified 20 августа, 13:04

Updated 20 августа, 13:04

Охотник должен иметь при себе охотничий билет

В Приморье открывается сезон: Кому охота?

23 марта 2021, 03:24
Фото: Медиахолдинг1Mi. Охотник должен иметь при себе охотничий билет
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Маршруты Приморья
С 27 марта по 5 апреля в южных районах Приморья открывается весенний сезон охоты. Любители пострелять смогут поохотиться на водоплавающую дичь и вальдшнепа. В северных районах края сезон стартует 3 апреля и продлится по 12 апреля.

Как сообщили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Приморского края, на южной части территории региона (Анучинский, Лазовский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Хорольский, Чугуевский муниципальные округа, Кавалеровский, Михайловский, Надеждинский, Ольгинский, Партизанский, Хасанский, Черниговский, Шкотовский, Яковлевский районы, ЗАТО Фокино, Арсеньевский, Артемовский, Находкинский, Партизанский, Уссурийский городские округа) весенняя охота будет вестись с 27 марта по 5 апреля.

В северной части Приморья (Дальнереченский, Кировский, Красноармейский, Спасский, Пожарский районы, Тернейский муниципальный округ, Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский, Спасский городские округа) — с 3 апреля по 12 апреля.

Власти напоминают, что охотник должен иметь при себе охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, путевку, если охота осуществляется на территории охотхозяйства, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

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