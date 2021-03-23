Во Владивостоке поврежденный в результате аварии участок теплотрассы заменили

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Энергетики завершили ремонтные работы на теплотрассе в районе улицы Борисенко в 01:30 ночи 23 марта. Потребителей, ранее ограниченных от теплоснабжения, подключили к коммунальной услуге, сообщает пресс-служба АО «ДГК».

Напомним, Приморские тепловые сети филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» оперативно устранили повреждение на магистральной тепловой сети, возникшее утром 22 марта: выполнили дренирование труб, заменили поврежденный участок, установили железобетонный канал и произвели засыпку. Ремонтные бригады и специализированная техника вели работы непрерывно. Восстановление асфальтового покрытия будет выполнено при положительной температуре наружного воздуха. Материалы по теме Коммунальщики контролируют качество отопления в Приморье Энергетики Приморья ждут окончания отопительного сезона На теплотрассе во Владивостоке произошла авария