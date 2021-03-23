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Posted 23 марта 2021, 00:27

Published 23 марта 2021, 00:27

Modified 20 августа, 13:03

Updated 20 августа, 13:03

Энергетики завершили ремонтные работы

Во Владивостоке поврежденный в результате аварии участок теплотрассы заменили

23 марта 2021, 00:27
Фото: Медиахолдинг1Mi. Энергетики завершили ремонтные работы
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ЖКХ
Энергетики завершили ремонтные работы на теплотрассе в районе улицы Борисенко в 01:30 ночи 23 марта. Потребителей, ранее ограниченных от теплоснабжения, подключили к коммунальной услуге, сообщает пресс-служба АО «ДГК».

Напомним, Приморские тепловые сети филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» оперативно устранили повреждение на магистральной тепловой сети, возникшее утром 22 марта: выполнили дренирование труб, заменили поврежденный участок, установили железобетонный канал и произвели засыпку.

Ремонтные бригады и специализированная техника вели работы непрерывно. Восстановление асфальтового покрытия будет выполнено при положительной температуре наружного воздуха.

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#Происшествия#Энергетика#Приморский край#Владивосток#ЖКХ#Новости#Дороги#Ремонт#Тепло#Ликвидация
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