Во Владивостоке поврежденный в результате аварии участок теплотрассы заменили

Posted 23 марта 2021, 00:27
Published 23 марта 2021, 00:27
Modified 20 августа, 13:03
Updated 20 августа, 13:03
Напомним, Приморские тепловые сети филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» оперативно устранили повреждение на магистральной тепловой сети, возникшее утром 22 марта: выполнили дренирование труб, заменили поврежденный участок, установили железобетонный канал и произвели засыпку.
Ремонтные бригады и специализированная техника вели работы непрерывно. Восстановление асфальтового покрытия будет выполнено при положительной температуре наружного воздуха.