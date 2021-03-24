Во Владивостоке построят дом для переселенцев из аварийного жилья

«В соответствии с контрактом уже до конца текущего года планируется построить трехэтажный дом на 26 квартир со всеми коммунальными удобствами. Сюда переедут жители аварийных бараков с улицы Володарского, 25 и Порт-Артурской, 31 в посёлке Трудовое. Две квартиры в доме предназначены для детей-сирот», — рассказали в дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа.