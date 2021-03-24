«Восточно-страховой альянс»: Полисов ОМС хватит всем

«Есть определенные моменты со стороны медицинских организаций. На уровне регистратуры, если гражданин предъявляет полис СГ „Спасские ворота-М“, его информируют, что необходимо поставить на бланке отметку о смене страховой компании. Кто-то относится к этому с пониманием и дожидается более спокойного периода. Некоторые воспринимают эту информацию буквально и прямо из поликлиники идут в ближайшие офисы за печатью. В основном так поступают люди старшего поколения, которые не обременены трудовой деятельностью. Исключительными ситуациями являются утрата бланка полиса, ограниченный срок действия полиса (для иностранных граждан и лиц без гражданства), смена персональных данных, когда необходимо не только сменить СМО, но и заказать новый полис», — рассказала заместитель директора СМО «Восточно-страховой альянс».