С 1 мая для россиян изменятся правила купли-продажи подержанных авто

Напомним, как сообщает Автостат, Дальний Восток традиционно лидирует по числу купленных на 1000 жителей подержанных автомобилей: 48 единиц. А вот по рынку новых машин ДФО, который по суммарным итогам первичного и вторичного рынков был на втором месте, в этом рейтинге скатился на последнее: здесь число новых автомобилей на 1000 жителей составило всего 3. Это в несколько раз ниже, чем в целом по России (10 шт.).