Приморье получило финансирование на модернизацию отопительных систем

Posted 29 марта 2021, 02:42
Published 29 марта 2021, 02:42
Modified 20 августа, 13:07
Updated 20 августа, 13:07
Ранее Приморский край направил в Фонд заявку на финансирование модернизации коммунальной инфраструктуры посёлка, которая была удовлетворена.
«Благодаря финансированию: средства фонда — 60%, компании-концессионера — 40%, в Новом заменят почти 5,5 километров теплотрасс, уложив современные долговечные трубы, а также построят блочно-модульную автоматизированную газовую котельную взамен мазутной 1975 года постройки», — рассказал министр ЖКХ Приморья Владимир Бабич.
По словам главы ведомства, котельная и теплотрассы улучшат качество теплоснабжения — в домах жильцов станет теплее. Кроме того, новые системы снабжены энергоэффективными технологиями, которые значительно сократят теплопотери при транспортировке ресурса, а также уменьшат расходы на топливо.
Специалисты отметили, что к работе приступят сразу по завершении в крае отопительного сезона. В данный момент заключаются договоры на проведение работ, закупаются стройматериалы.
Общая сумма инвестиций в переоснащение коммунальной инфраструктуры посёлка, по словам представителей правительства Приморья, в 2021 году составит около 320 миллионов рублей.
Как отметили специалисты, аналогичные работы уже выполнили в Фокино. В этом году ремонт тепловых систем в муниципалитете продолжится.