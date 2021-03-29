Приморье получило финансирование на модернизацию отопительных систем

По словам главы ведомства, котельная и теплотрассы улучшат качество теплоснабжения — в домах жильцов станет теплее. Кроме того, новые системы снабжены энергоэффективными технологиями, которые значительно сократят теплопотери при транспортировке ресурса, а также уменьшат расходы на топливо.