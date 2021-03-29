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Posted 29 марта 2021, 00:30

Published 29 марта 2021, 00:30

Modified 20 августа, 13:06

Updated 20 августа, 13:06

Проект позволит повысить надежность электроснабжения

В создание нового энергообъекта в Находке инвестируют более 3 млрд рублей

29 марта 2021, 00:30
Фото: Медиахолдинг1Mi. Проект позволит повысить надежность электроснабжения
Сюжет
Строительство
Линии электропередачи 220 кВ протяженностью порядка 40 км свяжут новый центр питания с действующими энергообъектами

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к строительству подстанции 220 кВ «Находка» в Приморском крае. Линии электропередачи 220 кВ протяженностью порядка 40 км свяжут новый центр питания с действующими энергообъектами. Постановка оборудования под напряжение планируется до конца 2021 года. Проект позволит повысить надежность электроснабжения потребителей и создать резерв мощности для развития Находки, где находится одна из крупнейших на Дальнем Востоке портовых зон.

Новая подстанция мощностью 126 МВА станет для города вторым центром питания класса напряжения 220 кВ.

Энергообъект оснастят компактными и экологичными комплектными распределительными устройствами (КРУЭ) с элегазовой изоляцией 110 и 220 кВ. Оборудование конструктивно размещено в закрытых камерах, что особенно важно в условиях агрессивного морского климата. Кроме того, на подстанции внедрят высокотехнологичные системы автоматизации и управления, микропроцессорные комплексы релейной защиты, цифровые системы связи и учета электроэнергии.

Также будут модернизированы распределительные устройства 220 кВ подстанций 500 кВ «Лозовая» и 220 кВ «Широкая» (единственный на сегодня магистральный центр питания Находки) для подключения новых кабельно-воздушных линий электропередачи.

В результате будут созданы условия для присоединения дополнительной мощности энергопринимающих устройств потребителей в районе бухты Находка для развития портовый зоны и железнодорожных подходов к ней (сейчас в работе заявки на 40 МВт и 3,28 МВт).

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#Экономика#Приморье#Энергетика#Строительство#Новости#Электроэнергия#Находка
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