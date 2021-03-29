Воздух в Приморье прогреется до +16 градусов во вторник

В последний день марта, в среду, синоптики обещают солнечную и спокойную погоду. Ночное выхолаживание увеличится вместе с дневным прогревом. Температура воздуха днём может достигнуть +17 градусов, однако ночью показатели могут упасть до отрицательных значений.