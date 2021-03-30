Ольга Кудинова: «Предприниматели Приморья должны понимать — мы работаем для них»

Бизнес-акселератор для социальных предпринимателей Приморья стартовал во Владивостоке. Руководитель Центра инноваций социальной сферы (подразделение центра «Мой бизнес») в регионе Ольга Кудинова в интервью «Золотому Рогу» рассказала о мерах поддержки для социального бизнеса, льготах и планах на будущее.
Что собой представляет акселератор и каковы его особенности?
Акселератор «Бизнес от сердца» — это краткосрочный интенсив по работе с социальными предпринимателями. Мы пригласили девять экспертов по различным сферам ведения бизнеса. Первый поток уже проходит на ура: прошли три очных встречи, закрыт первый модуль, сейчас идёт работа в малых группах, прорабатываются проекты — каждая проблема индивидуально разбирается с наставником.
Сразу: для чего он нужен?
Порой у предпринимателя всё идёт хорошо, но что-то в бизнесе подвисает, и тогда подключается наставник. Например, один детский сад дал мне обратную связь: у них были проблемы с финансовой моделью, и наставник по этому блоку провёл для них хорошую аналитическую работу. В итоге предприниматели изменили подход и говорят, что уже есть плоды, хотя акселератор идёт только две недели.
Спасибо! Вернемся к особенностям акселератора.
Ещё одна особенность его в том, что программа позволит предпринимателям на выходе представить свои проекты инвесторам, разным ведомствам и министерствам. Это познакомит их с новыми социальными проектами в Приморье. Кроме того, пройдя обучение в акселераторе, предприниматели могут рассчитывать на грантовую поддержку до 500 тысяч рублей.
Впервые вы провели акселератор в 2019 году, что изменилось за два года? Как пандемия и экономика повлияли на мероприятие?
Сейчас мы лучше понимаем потребности социальных предпринимателей: что им нужно, какие вопросы надо освещать. Раньше программа акселератора подходила как для социального, так и для традиционного бизнеса. Проработав два года в этой сфере, у нас сформировалось убеждение, что нельзя во всем ставить знак равенства между традиционным и социальным предпринимательством.
В этом году мы поняли, какие отрасли преимущественно входят в социальный бизнес, какие у них критерии и направления. Мы долго искали, подбирали тренеров, которые будут проводить этот акселератор. С учётом пандемии мы поняли, что онлайн также необходим — если раньше мы жили за счёт офлайна, то сейчас акселератор включает в себя как очные, так и онлайн-занятия и проектную работу.
Акселератор начался 15 марта. Как прошёл старт?
Старт прошёл удачно. Три дня были очные занятия. В первый день пришло 60 человек, и на третий день — 60. Это говорит о том, что интерес у предпринимателей к акселератору есть. Зачастую на первый день обучения приходит много людей, потому что многим интересна программа, на второй день идёт отсев. Но когда и в третий день приходит 100% участников — это говорит о том, что мы всё сделали правильно. Выбрали актуальные темы, полезных спикеров, сделали правильную подачу информации. Это предпринимателям зашло. Многие участники делятся впечатлениями, говорят, что им дали лишь некоторые инструменты, а их бизнес уже начал идти вверх.
Расскажите подробнее об инструментах. Зачем приходят предприниматели и что им дают эти интенсивы?
Каждый приходит со своей проблемой, или, можно сказать, болью. В первый день предприниматели просто слушали, на второй день — уже начали знакомиться, а на третий — рассказывать про сложности. У одних проблемы с помещением, другим необходимы средства, а третьи хотят привлечь новых клиентов — у каждого своя проблема. Нет схожих ситуаций. Схожими у них могут быть только цели — получение прибыли, увеличение продаж.
Были предприниматели, которые хотели улучшить навыки работы с онлайн-представлением своих проектов. Одно из занятий программы акселератора как раз мы посвятили созданию личного бренда и работы с ним в соцсетях, например, как лучше сделать медиаплан и сетку сторис в Instagram. Такие инструменты общедоступны, но применять их нужно с умом. Мы преподнесли это в формате групповой проектной работы, которая уже дала положительный результат.
Не могу не спросить: а что именно даёт статус «социальное предприятие» предпринимателю?
В этом году при получении данного статуса и прохождении акселерационной программы предприниматель может рассчитывать на поддержку в виде гранта до 500 тысяч рублей на условиях софинансирования 50%. Если предприниматель не проходит акселератор, а просто получает статус «социальное предприятие», он может рассчитывать на определённые меры поддержки: пониженные налоговые ставки по «упрощенке» при объекте «доходы» — 1%, продукты от микрокредитной компании по льготной ставке от 1,5% и поручительство Гарантийного фонда — 0,5%.
Как предпринимателю узнать, что его бизнес может получить статус «социальное предприятие»?
Есть четыре основные категории. В рамках первой категории вы можете трудоустраивать социально-уязвимые категории граждан. Например, если в штате компании более 50% сотрудников относятся к данным категориям — пенсионеры, инвалиды, многодетные родители, беженцы или переселенцы — этот бизнес может получить статус. Нужно только учесть еще одно условие — фонд оплаты труда на данную целевую группу должен быть не менее 25%.
Вторая категория создана для бизнеса, который реализует товары и услуги, произведенные социально-уязвимыми категориями граждан. Допустим, магазин одежды продает джемперы, которые вяжут пенсионеры, и доля прибыли от продаж данной продукции более 50%. В таком случае магазин может получить статус «социальное предприятие» и все преференции.
Компания может производить товары и услуги для социально-уязвимых категорий граждан — этот бизнес попадает уже под третью категорию. Например, пансионаты по уходу за пожилыми людьми или услуги сиделок.
Четвёртая категория (самая широкая) — это общественно-полезная деятельность. К ней в данном случае относятся детские сады, центры дополнительного образования, языковые и исторические центры, парки культуры.
Порой традиционный бизнес не понимает, что он является социальным и соответствует критериям социального бизнеса. Для этого есть Центр инноваций социальной сферы во Владивостоке на Тигровой, 7. Мы проводим много обучающих мероприятий, где рассказываем, что такое социальное предпринимательство, почему это важно и этим нужно заниматься.
Расскажите подробнее, как зарегистрироваться на акселератор?
Очень легко. В первую очередь ваш бизнес должен быть социальным — соответствовать критериям «социального предприятия». Чтобы попасть на наш акселератор, нужно подготовить документы (если вы являетесь социальным предприятием) и подать их в ЦИСС. Наши сотрудники проверяют ваши документы и, если они соответствуют категории, вас автоматически зачисляют на акселерационный модуль, которых будет всего три.
Второй модуль стартует 14 апреля 2021 года. Третий — по мере поступления заявок.
На самом деле, всё легко, никаких сложностей нет. Наши специалисты во всем помогают, даже в заполнении документов. Перечень документов есть на нашем сайте — mb.primorsky.ru в разделе «Центр инноваций социальной сферы» — «Социальное предпринимательство». Мы разработали чек-листы, методичку под каждую категорию и опубликовали образцы заполнения. Путь на эту страницу есть также на сайте deloserdca.ru. Можно прийти и к нам в офис, проконсультироваться и подать документы на месте. Также обратиться к нам можно по телефону 8 (423) 279-59-09.
Сколько в этом году поступило заявок на включение в реестр социальных предприятий?
Уже 105 заявок за два месяца. В прошлом году поступило всего 74 заявки. Мы видим, что бизнес больше узнает про возможность получения статуса «социальное предприятие» и так за полтора месяца мы собрали в полтора раза больше заявок, чем за весь прошлый год.
Какие рабочие ожидания в этом году?
Важно, чтобы социальные предприниматели понимали, что мы работаем для них. Мы стараемся, чтобы их навыки и компетенции в разных сферах выросли. Для этого мы и проводим разные форматы обучения — от семинаров и вебинаров на пару часов, до месячных акселераторов. Для нас важно, чтобы после обучения наши предприниматели росли и развивались — открывали филиалы, разрабатывали новые проекты и направления.
Кроме того, нам удалось сформировать бизнес-сообщество социального предпринимательства.
Артур МУРАВЬЕВ.