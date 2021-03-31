1 апреля в МФЦ появятся новые услуги

«С 1 апреля 2021 года расширен перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, добавлены следующие услуги: выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования; Выдача справок том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», — сказано в instagram-публикации приморского МФЦ.