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Многоуровневые автоматизированные парковки установят в центре Владивостока

31 марта 2021, 08:03
Фото: Медиахолдинг1Mi
Администрация Владивостока ищет подрядчиков, которые смогут выполнить монтаж быстровозводимых механизированных парковочных систем в городе. Автоматизированные модульные парковки появятся в районе улиц Светланской, 56 и Семёновской, 18.
Фото: vlc.ru

«Быстровозводимая парковка механизированного типа представляет собой здание в виде надземного вертикального многоярусного сооружения, выполненного из металлических конструкций. Каждый модуль состоит из шести ярусов и включает в себя 12 парковочных мест», — сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока.

По словам специалистов, получить доступ на парковку можно будет при помощи чип-карты или пин-кода, а управлять — при помощи сенсорного монитора. Припарковать и забрать автомобиль из бокса можно будет за две минуты.

Парковочные модули оборудуют сканерно-сенсорной системой — она будет определять наличие автомобиля в боксе, а также его соответствие разрешенным габаритам: длина машины не должна превышать 525 сантиметров, ширина — 210 сантиметров, высота -197 сантиметров, минимальный клиренс — 10 сантиметров, а масса не более 2800 килограммов.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет выполнить подготовительные работы, вынести инженерные коммуникации при необходимости, провести устройство плитного железобетонного фундамента, а на участке в районе Светланской, 56 предусмотрено устройство буроинъекционных свай. Далее необходимо смонтировать металлический каркас и конструкции, провести пуско-наладочные работы. Возвести парковки планируют до середины августа.

Стоит отметить, что во Владивостоке уже идёт строительство многоуровневой механизированной парковки для 96 машин на улице Верхнепортовой, 6, в районе железнодорожного вокзала. Это первый подобный объект на Дальнем Востоке, все процессы на парковках будут полностью роботизированы.

«Водитель заезжает в парковочный бокс и покидает салон, после чего автомобиль забирает робот и поднимает его в свободную ячейку. Присутствие хозяина машины, а также персонала парковки внутри объекта исключено, со всем справляется автоматика, управление осуществляется с мониторов», — рассказал технический директор ООО «СПК-Инжиниринг» Мурат Грунин.

В администрации Владивостока сообщили, что автоматизированная парковка станет частью единого парковочного пространства, создание которого уже началось во Владивостоке по поручению главы города Олега Гуменюка и при поддержке губернатора Приморья Олега Кожемяко.

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