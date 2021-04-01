Остался у руля: Герман Зверев переизбран председателем Общественного совета при Росрыболовстве

В повестке совета сохранится широкий спектр вопросов, связанных с экологией, с рыбоохраной, с рыбохозяйственной наукой, любительским и традиционным рыболовством, заверил председатель Общественного совета. «Никакой „китайской стены“ между повесткой работы ОС и запросами участников отрасли не будет. Будем принимать к рассмотрению все важные и резонансные темы. Все наши решения останутся не декларативными, а выверенными, с цифрами, с юридическими формулировками и конкретными предложениями», — заключил Герман Зверев.