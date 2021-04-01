Приморье потратит более 20 миллиардов рублей на нацпроекты

Большую часть средств хотят потратить на мероприятия по проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» — 5,7 миллиардов рублей, что на 18% больше, чем в 2020 году. На 1,9 миллиарда рублей планируют открыть 14 детских садов. Более 100 километров дорог, регионального значения, внутри Владивостокской агломерации и не только, отремонтируют по нацпроекту «БКАД» — на это предусмотрено 1,6 миллиарда рублей.