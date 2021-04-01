Развитие деловых и культурных связей между Приморьем и Вьетнамом обсудили во Владивостоке

Кроме того, с начала пандемии коронавируса в 2020 году вьетнамская сторона начала поставлять в Россию гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты. Также, посольство России во Вьетнаме и вьетнамская организация «Общество вьетнамско-российской дружбы» совместно организовали сортировку, упаковку и отправку гуманитарного груза в Россию — в марте 2021 года контейнер с гуманитарным грузом пришёл на склад минздрава Приморского края для дальнейшего распределения между медицинскими учреждениями региона и военно-морским госпиталем Тихоокеанского флота.