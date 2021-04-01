Во Владивостоке ищут подрядчиков для ремонта лестниц

«В планах на текущий год — ремонт и восстановление лестниц более чем по 20 адресам. Этот список регулярно пополняется. Также в этом году планируем смонтировать лестницу на улице Анны Щетининой, 22 и благоустроить лестницу на Светланской, 119б», — рассказали в ведомстве.