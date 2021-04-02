«Антиковидную» программу поддержки бизнеса предложено развивать

Одной из основных тем, получивших развитие на переговорах, стали нововведения текущего года в «Программу 8,5». Это совместная программа субсидирования Минэкономразвития РФ и Корпорации МСП (Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764), период её действия — 2019–2024 гг. Программа льготного кредитования малого и среднего предпринимательства, осуществляющего деятельность в приоритетных отраслях, предусматривает компенсацию недополученных доходов российским кредитным организациям для того, чтобы конечная ставка для заёмщика была не более 8,5% годовых на период предоставления уполномоченному банку субсидии по кредитному договору.